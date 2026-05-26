Polícia Civil cumpre 13 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão ligados ao tráfico de drogas em Mombaça

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta sexta-feira (24), uma operação policial com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por integrarem um grupo criminoso de origem paulista, apontados pelo crime de tráfico de drogas no município de Mombaça, Área Integrada de Segurança Pública 13 (AIS 13). A ofensiva foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Mombaça e resultou no cumprimento de 13 mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão em diferentes municípios do Estado.





Os mandados de prisão ocorreram nos municípios de Mombaça (AIS 13), Juazeiro do Norte (AIS 2), São Benedito (AIS 27), Crato (AIS 2), Caucaia (AIS 12) e Itaitinga (AIS 25), além de diligências em outras cidades do interior do Ceará. Do total de capturados, sete já se encontravam em unidades prisionais e seis estavam em liberdade; sendo eles três homens presos em Mombaça, um homem preso em Juazeiro do Norte, um preso em Pedra Branca e outro homem preso em São Benedito.





Em uma das ações, realizada no município de São Benedito, equipes da Polícia Civil deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de um suspeito, que é apontado como chefe do grupo criminoso. A investigação, oriunda da Comarca de Mombaça, identificou o alvo como indivíduo de alta periculosidade, investigado com base na Lei das Organizações Criminosas. Na ocasião, um aparelho celular foi apreendido e será periciado.





Durante toda a operação, também foram apreendidos aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo, que irão subsidiar o aprofundamento das investigações acerca da atuação do grupo investigado.





As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC) da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Os suspeitos capturados foram conduzidos às unidades policiais, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, e encontram-se à disposição do Poder Judiciário.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.



