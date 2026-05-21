Mulher é morta a facadas durante círculo de oração em Fortaleza

Uma mulher identificada como Claudene Rodrigues, de 50 anos, foi assassinada a facadas na noite desta quarta-feira dentro da própria residência, na Rua Taquari, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, Dnajar Teixeira, de 52 anos, que ficou ferido após sofrer um acidente de moto durante a fuga.





Segundo relatos de testemunhas, no momento do ataque acontecia uma reunião conhecida entre os evangélicos como “círculo de oração”, com integrantes da igreja que ela frequentava, quando a vítima foi surpreendida pelo agressor.





Informações preliminares apontam que Dnajar teria entrado silenciosamente na casa. Há ainda a suspeita, que deverá ser apurada pela Polícia Civil, de que ele tenha pulado o muro e acessado o imóvel pelos fundos. Já dentro da residência, o homem pegou uma faca e desferiu golpes principalmente na região da cabeça e do pescoço da vítima, causando sua morte imediata.





Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta que estava estacionada em frente à residência. No trajeto, ele colidiu contra a parte dianteira de um ônibus na Avenida Luiz Vieira, no bairro Parque São José, nas proximidades do Terminal do Siqueira.





Equipes do Samu, incluindo duas ambulâncias e motolâncias, foram acionadas para atender à ocorrência. Dnajar chegou a ser reanimado ainda no local do acidente e, em seguida, encaminhado em estado grave ao Instituto Doutor José Frota (IJF). A Polícia Militar apreendeu a faca utilizada no crime nas proximidades do acidente.





Pessoas próximas ao casal relataram que Claudene e Dnajar mantinham um relacionamento há muitos anos e tiveram dois filhos, atualmente adultos. Um amigo da família afirmou que os dois levavam uma rotina considerada comum, apesar de discussões ocasionais, e que ninguém imaginava um desfecho tão violento.





Testemunhas também disseram que apenas Claudene frequentava a igreja evangélica. Já Dnajar, segundo relatos, vinha consumindo bebida alcoólica com frequência nos últimos meses, provocando o afastamento do casal. Moradores afirmaram ainda que ele já não permanecia constantemente na residência, embora continuasse sendo visto na casa regularmente, o que levanta dúvidas sobre a situação atual do relacionamento.





O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como feminicídio.





Via portal CN7