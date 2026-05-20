Polícia Civil prende trio suspeito de roubar R$ 50 mil de influenciadora em Horizonte

A vítima tem mais de 65 mil seguidores nas redes sociais.

Três pessoas foram presas nesta terça-feira (19) suspeitas de invadir a casa de uma influenciadora digital e empresária em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e manter a família dela refém durante um assalto. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (15).





A vítima, que tem mais de 65 mil seguidores nas redes sociais, chegava em casa com o marido e a filha de 03 anos quando os três foram rendidos. A identidade da empresária foi preservada. Segundo relato à polícia, a ação durou cerca de três horas.





Durante o período, os suspeitos obrigaram a mulher a fazer transferências via Pix e levaram R$ 50 mil em espécie que estavam guardados na residência. O dinheiro seria usado para compra de produtos em São Paulo, para abastecer lojas de cosméticos, maquiagens e roupas que a vítima possui na cidade.





Dois homens e uma mulher foram capturados pela Polícia Civil (PCCE) em um imóvel no bairro Passaré, em Fortaleza. Um veículo utilizado na fuga também foi apreendido. A polícia suspeita que o grupo tenha monitorado a rotina da empresária dias antes do crime.





O trio foi autuado em flagrante por roubo majorado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa e está à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Horizonte, que busca identificar outros envolvidos.





Fonte: CN7