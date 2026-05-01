Relógio é encontrado em praça no bairro Betânia, em Sobral

Um relógio foi encontrado na última quarta-feira (30/04) na pracinha localizada no bairro Betânia, em Sobral, nas proximidades da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), região que dá acesso ao aeroporto.





A pessoa que encontrou o objeto está buscando localizar o verdadeiro proprietário. Para garantir a devolução correta, é necessário que o interessado informe detalhes como a marca e a cor do relógio.





Quem acredita ser o dono pode entrar em contato pelo número (88) 99754-2069 para mais informações e comprovação da posse.



