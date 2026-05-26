SINE/IDT de Sobral oferta 353 vagas de emprego nesta terça-feira

O SINE/IDT de Sobral está com 344 vagas de emprego abertas para diversas áreas profissionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de vagas destinadas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Confira as vagas disponíveis:

Vagas gerais

Açougueiro — 01 vaga

Atendente de balcão de café — 01 vaga

Atendente de lojas — 01 vaga

Auxiliar administrativo — 01 vaga

Auxiliar de cozinha — 01 vaga

Balconista — 01 vaga

Caixa lotérico — 01 vaga

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga

Confeiteiro — 01 vaga

Consultor de vendas — 03 vagas

Cozinheiro geral — 01 vaga

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01 vaga

Eletricista de manutenção em geral — 01 vaga

Empregado doméstico arrumador — 02 vagas

Engenheiro civil — 01 vaga

Gerente de supermercado — 01 vaga

Instrutor de informática — 01 vaga

Marceneiro — 01 vaga

Mecânico de manutenção de máquina industrial — 01 vaga

Motofretista — 01 vaga

Motorista carreteiro — 02 vagas

Operador de câmaras frigoríficas — 01 vaga

Padeiro — 01 vaga

Perfumista — 01 vaga

Porteiro — 01 vaga

Preparador físico — 01 vaga

Promotor de vendas — 04 vagas

Redator de publicidade — 01 vaga

Representante técnico de vendas — 01 vaga

Técnico de manutenção elétrica de máquina — 01 vaga

Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga

Técnico eletricista — 01 vaga

Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga

Técnico em saúde bucal — 01 vaga

Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300 vagas

Vendedor de consórcio — 01 vaga

Vendedor interno — 01 vaga

Total de vagas: 344

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Armador de estrutura de concreto — 01 vaga

Auxiliar administrativo — 02 vagas

Trabalhador da extração de pedras abrasivas — 06 vagas

Total de vagas PCD: 09