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terça-feira, 26 de maio de 2026

SINE/IDT de Sobral oferta 353 vagas de emprego nesta terça-feira

terça-feira, maio 26, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com 344 vagas de emprego abertas para diversas áreas profissionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de vagas destinadas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Confira as vagas disponíveis:

Vagas gerais

  • Açougueiro — 01 vaga
  • Atendente de balcão de café — 01 vaga
  • Atendente de lojas — 01 vaga
  • Auxiliar administrativo — 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha — 01 vaga
  • Balconista — 01 vaga
  • Caixa lotérico — 01 vaga
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga
  • Confeiteiro — 01 vaga
  • Consultor de vendas — 03 vagas
  • Cozinheiro geral — 01 vaga
  • Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01 vaga
  • Eletricista de manutenção em geral — 01 vaga
  • Empregado doméstico arrumador — 02 vagas
  • Engenheiro civil — 01 vaga
  • Gerente de supermercado — 01 vaga
  • Instrutor de informática — 01 vaga
  • Marceneiro — 01 vaga
  • Mecânico de manutenção de máquina industrial — 01 vaga
  • Motofretista — 01 vaga
  • Motorista carreteiro — 02 vagas
  • Operador de câmaras frigoríficas — 01 vaga
  • Padeiro — 01 vaga
  • Perfumista — 01 vaga
  • Porteiro — 01 vaga
  • Preparador físico — 01 vaga
  • Promotor de vendas — 04 vagas
  • Redator de publicidade — 01 vaga
  • Representante técnico de vendas — 01 vaga
  • Técnico de manutenção elétrica de máquina — 01 vaga
  • Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
  • Técnico eletricista — 01 vaga
  • Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
  • Técnico em saúde bucal — 01 vaga
  • Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300 vagas
  • Vendedor de consórcio — 01 vaga
  • Vendedor interno — 01 vaga

Total de vagas: 344

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Armador de estrutura de concreto — 01 vaga
  • Auxiliar administrativo — 02 vagas
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas — 06 vagas

Total de vagas PCD: 09

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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