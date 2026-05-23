Vila Real confirma participação na Série C do Cearense 2026 e promete projeto competitivo

O Vila Real confirmou oficialmente sua participação na Série C do Campeonato Cearense 2026. O clube entra na disputa com a proposta de montar uma equipe competitiva, unindo a valorização dos talentos da base com a busca por reforços capazes de elevar o nível do elenco.





Nos bastidores, o trabalho de planejamento já começou. A diretoria iniciou contatos com alguns jogadores e pretende formar um grupo forte para brigar na parte de cima da competição, com ambição de disputar o título e buscar o acesso.





O projeto também chama atenção pela estrutura oferecida aos atletas. Atualmente, o Vila Real conta com alojamento, alimentação de qualidade, suplementação e uma comissão técnica preparada, além de suporte com médico, fisioterapeuta e psicólogo.



