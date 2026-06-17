Morador impede tentativa de sequestro de criança em SP

Uma tentativa de sequestro de uma criança foi frustrada na tarde desta terça-feira (16), em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo, após a intervenção de um pedestre que percebeu a ação e impediu que o menino fosse levado pelos suspeitos.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois homens chegaram ao local em um táxi. Ao desembarcar na Rua Moreira Neto, um dos suspeitos se aproximou de uma criança que andava de bicicleta e tentou colocá-la à força dentro do veículo.





Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem segura o garoto pelos braços e o arrasta em direção ao táxi. Um morador percebe a situação, corre para ajudar e consegue retirar a criança das mãos do suspeito antes que ela fosse colocada no carro.





Após a tentativa frustrada, os dois homens tentaram deixar o local. Segundo a SSP, o motorista do táxi desligou o veículo, impedindo a fuga. Em seguida, moradores cercaram os suspeitos e os retiraram do automóvel.





A esposa do taxista, Karolyne Assis, afirmou que o motorista havia sido contratado para uma corrida e que os passageiros disseram que buscariam uma criança por uma suposta disputa de guarda. Eles pediram que ele aguardasse no local com o taxímetro ligado.





Diante da movimentação e da resistência do menino, o motorista decidiu permanecer atento. Depois da ação dos suspeitos, ele ordenou que os homens deixassem o veículo.





A Polícia Civil realiza diligências para identificar os autores e analisa imagens que possam auxiliar na elucidação do caso. Até o momento, a vítima não foi identificada. Também, até a publicação desta reportagem, os suspeitos não haviam sido identificados nem presos, mas vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que os dois homens foram pegos pela população. A Polícia Civil segue investigando o caso. Via portal Pleno News