POLÊMICA: Trump diz que Brasil é uma "bagunça" e "politicamente perigoso"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira (17) que teve um encontro com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante a cúpula do G7, realizada na França. Ele, no entanto, não esclareceu se a conversa ocorreu em caráter oficial ou apenas de forma informal.





Apesar do breve contato entre os dois líderes, Trump adotou um tom crítico ao comentar o cenário político brasileiro. Segundo ele, a situação no país seria “uma bagunça” e envolveria riscos políticos.





Ao comentar a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente norte-americano acabou confundindo o nome do parlamentar com o do senador Flávio Bolsonaro. Ele afirmou que um “Bolsonaro” teria sido preso enquanto aparecia bem nas pesquisas eleitorais.





“Passei bastante tempo com ele [Lula], na verdade. É um país um pouco complicado, politicamente. Um pouco perigoso, politicamente. Tem sido uma bagunça. Ouvi dizer que prenderam alguém que estava concorrendo a um cargo hoje. Descobri isso depois que fomos embora. Eu tinha acabado de me despedir dele [Lula] e soube que prenderam o Bolsonaro Jr [sic]. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas. Eles o prenderam, ou querem prendê-lo. Eles estão tramando algo. Acho que isso resume tudo”, declarou.





As declarações foram feitas após a participação do presidente norte-americano na cúpula do G7, encontro que reúne as principais economias do mundo e contou com a presença de líderes convidados, incluindo o Brasil.









Economia do Brasil





O episódio ocorre em meio a tensões diplomáticas e trocas de críticas envolvendo o ambiente político brasileiro e decisões recentes do Judiciário, que têm repercutido também no cenário internacional. (Foto: Casa Branca; Fonte: Poder360)

BREAKING: Donald Trump diz que Brasil está “perigoso politicamente”: “eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os EUA”.



Presidente dos EUA confundiu Eduardo Bolsonaro com Flávio, mas demonstrou que já sabe da decisão de ontem do STF que determinou a prisão de um dos… pic.twitter.com/ykwkUxpb2w — Sam Pancher (@SamPancher) June 17, 2026