POLÊMICA: Trump diz que Brasil é uma "bagunça" e "politicamente perigoso"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira (17) que teve um encontro com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante a cúpula do G7, realizada na França. Ele, no entanto, não esclareceu se a conversa ocorreu em caráter oficial ou apenas de forma informal.
Apesar do breve contato entre os dois líderes, Trump adotou um tom crítico ao comentar o cenário político brasileiro. Segundo ele, a situação no país seria “uma bagunça” e envolveria riscos políticos.
Ao comentar a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente norte-americano acabou confundindo o nome do parlamentar com o do senador Flávio Bolsonaro. Ele afirmou que um “Bolsonaro” teria sido preso enquanto aparecia bem nas pesquisas eleitorais.
“Passei bastante tempo com ele [Lula], na verdade. É um país um pouco complicado, politicamente. Um pouco perigoso, politicamente. Tem sido uma bagunça. Ouvi dizer que prenderam alguém que estava concorrendo a um cargo hoje. Descobri isso depois que fomos embora. Eu tinha acabado de me despedir dele [Lula] e soube que prenderam o Bolsonaro Jr [sic]. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque ele fez uma declaração no Texas. Eles o prenderam, ou querem prendê-lo. Eles estão tramando algo. Acho que isso resume tudo”, declarou.
As declarações foram feitas após a participação do presidente norte-americano na cúpula do G7, encontro que reúne as principais economias do mundo e contou com a presença de líderes convidados, incluindo o Brasil.
Economia do Brasil
O episódio ocorre em meio a tensões diplomáticas e trocas de críticas envolvendo o ambiente político brasileiro e decisões recentes do Judiciário, que têm repercutido também no cenário internacional. (Foto: Casa Branca; Fonte: Poder360)
BREAKING: Donald Trump diz que Brasil está “perigoso politicamente”: “eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os EUA”.— Sam Pancher (@SamPancher) June 17, 2026
Presidente dos EUA confundiu Eduardo Bolsonaro com Flávio, mas demonstrou que já sabe da decisão de ontem do STF que determinou a prisão de um dos… pic.twitter.com/ykwkUxpb2w
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