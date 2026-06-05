PM apreende carregamento de maconha no litoral de Aquiraz/CE

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de quase 50 barras de maconha na noite desta quinta-feira (4), na Praia do Japão, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Apesar da grande quantidade de droga encontrada, nenhum suspeito foi preso.





Segundo a polícia, uma equipe da Força Tática do 15º Batalhão realizava patrulhamento de rotina na área quando percebeu um homem saindo de uma área de mata e arrastando caixas em direção à faixa de areia.





Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito abandonou o material e fugiu em direção a uma área de vegetação densa. Os policiais iniciaram buscas, mas o homem conseguiu escapar.





Durante a vistoria do material deixado para trás, os agentes encontraram quase 50 barras de maconha, que foram imediatamente apreendidas. O material foi encaminhado para a delegacia responsável pela área, onde o caso foi registrado e será investigado.





Segundo informações obtidas pelas equipes policiais, um veículo com tração 4x4 foi visto nas proximidades e pode ter sido utilizado para dar apoio à ação criminosa no transporte do carregamento. A suspeita é de que a droga seria retirada do local e distribuída, posteriormente, em pontos de venda de municípios da Região Metropolitana.





A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Narcóticos, deverá conduzir as investigações para identificar os responsáveis pelo carregamento e apurar a origem e o destino da droga apreendida. Até o momento, ninguém foi localizado ou preso.





A região litorânea do Ceará é frequentemente utilizada como rota para o transporte e armazenamento de entorpecentes. Segundo as autoridades, a apreensão representa um enorme prejuízo para as organizações criminosas. Via portal CN7