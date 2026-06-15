PT quer retirar o nome da mãe de Bolsonaro de viaduto em SP

A homenagem à mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Olinda Bonturi Bolsonaro, tornou-se alvo de disputa política na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A deputada estadual Beth Sahão apresentou um projeto de lei propondo a retirada do nome de Olinda de um viaduto localizado em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo.





A estrutura, situada no km 15 da Rodovia dos Imigrantes, recebeu recentemente o nome de Viaduto Dona Olinda Bonturi Bolsonaro após aprovação de projeto de autoria do deputado estadual Paulo Mansur. A medida foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas no último dia 10 de junho.





Agora, a parlamentar petista defende que o viaduto passe a se chamar Viaduto Beatriz Accorsi Pardi, em homenagem à ex-deputada estadual Beatriz Accorsi Pardi, conhecida como Bia Pardi, uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. A ex-parlamentar faleceu recentemente, fato que motivou a apresentação da nova proposta.





A iniciativa reacendeu o embate político em torno de homenagens públicas e da denominação de obras de infraestrutura. De um lado, aliados de Bolsonaro defendem a manutenção da homenagem à matriarca da família do ex-presidente. De outro, parlamentares ligados ao PT argumentam que a substituição representaria uma homenagem à trajetória política de uma das fundadoras da legenda.





Olinda Bonturi Bolsonaro morreu em 2022, aos 94 anos. Natural do interior paulista, ela viveu grande parte da vida em Eldorado, no Vale do Ribeira, região onde Jair Bolsonaro passou parte da infância e adolescência.





A proposta apresentada na Alesp ainda deverá tramitar pelas comissões da Casa antes de eventual votação em plenário. Caso avance, o projeto poderá reabrir o debate sobre critérios para homenagens em espaços públicos e o uso de nomes de figuras políticas e familiares em obras estaduais.





Com informações do Pleno News