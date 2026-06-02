Rumo à Copa: Seleção Brasileira embarca para os Estados Unidos

A delegação da Seleção Brasileira embarcou nesta segunda-feira (1º) para a disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. O avião decolou do Aeroporto Internacional do Galeão rumo a Nova Jérsei, na região metropolitana de Nova Iorque, por volta das 23h (horário de Brasília).





Antes da decolagem, os atletas estiveram na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde visitaram o Museu Seleção Brasileira. No local estão elementos da história do futebol, incluindo as taças das cinco Copas do Mundo conquistadas em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.





O ônibus deixou o prédio às 20h15, escoltado rumo ao aeroporto. Após compromissos com patrocinadores, os jogadores embarcaram na aeronave modelo Boeing 767-300ER. O avião tem 96 lugares, todos configurados como assentos-cama de luxo (primeira classe) para priorizar o descanso dos jogadores.





O voo tem duração prevista de 10 horas e deve pousar no Aeroporto de Newark às 7h da manhã desta terça (2), no horário local, 8h pelo horário de Brasília. Após o desembarque, a delegação irá para a cidade de Basking Ridge, base da Seleção Brasileira durante a competição.



