O avanço das empresas chinesas no Brasil: o que isso significa para o futuro do país?

A relação entre Brasil e China passa por uma profunda transformação, marcada pela chegada e pelo crescimento expressivo de gigantes chinesas de tecnologia e consumo no mercado brasileiro, ultrapassando a tradicional troca de commodities. Essa nova dinâmica foi destaque na 4ª Conferência Institucional da XP, evento paralelo à Expert XP 2025, onde especialistas e investidores debateram os desafios e as oportunidades dessa aproximação estratégica.

Ron Cao, fundador da Sky9 Capital, destacou que, há poucos anos, empresas como Huawei e BYD tinham presença limitada no Brasil, atuando principalmente em setores mais tradicionais, como energia e comércio. Atualmente, essas companhias enxergam o país como um parceiro essencial para projetos conjuntos de engenharia, distribuição e geração de receitas, em um cenário impulsionado pela globalização digital e pelas tensões comerciais entre China e Estados Unidos.

O avanço chinês no Brasil é ilustrado por exemplos como a aquisição do primeiro unicórnio brasileiro pela Didi, conhecida como o “Uber da China”, evidenciando o peso crescente do capital e da inovação chinesa na economia nacional.

China aposta no mercado consumidor brasileiro

Ning Kang, diretor-executivo da IDG Capital, destacou a trajetória de sucesso da Luckin Coffee, rede chinesa que desafia gigantes como a Starbucks em seu mercado doméstico e já planeja expandir suas operações para o Brasil. Com lojas menores, foco na agilidade por meio de aplicativos e um portfólio diversificado de produtos inovadores, a empresa importa grande parte do café brasileiro e vê o país como um mercado consumidor estratégico e promissor para produtos de alta qualidade.

Aileen Chang, fundadora da Tashi Capital Management, ressaltou o salto tecnológico da China, que se tornou uma sociedade “mobile-first” em poucos anos, com ampla adoção de smartphones e um ecossistema digital altamente competitivo. A forte formação de engenheiros — que representam quase 40% dos universitários chineses — sustenta essa vantagem, impulsionando setores como drones, baterias e veículos elétricos.

No entanto, o grande desafio das empresas chinesas passa a ser a obtenção de rentabilidade sustentável em mercados internacionais, por meio da criação de empregos, investimentos e presença local — um processo que levou décadas para ser consolidado por outras potências asiáticas e europeias.

Nesse contexto, o Brasil surge como um terreno fértil, impulsionado por um mercado consumidor robusto, uma cultura digital em expansão e laços comerciais já consolidados. O país pode se tornar uma peça-chave na estratégia de crescimento global das empresas chinesas, fortalecendo parcerias e acompanhando os fluxos financeiros internacionais. Como sintetizou Ron Cao: “O jogo agora é encontrar os parceiros certos, construir juntos e seguir o dinheiro. E, cada vez mais, esse caminho passa pelo Brasil”.

Via portal Polinvestimento