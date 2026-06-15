SINE/IDT de Sobral divulga vagas de emprego; confira as oportunidades

Vagas para ampla concorrência
- Açougueiro – 02 vagas
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
- Ajudante de cozinha – 02 vagas
- Ajudante de obras – 01 vaga
- Assistente de vendas – 01 vaga
- Atendente de balcão de café – 01 vaga
- Atendente de farmácia (balconista) – 01 vaga
- Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
- Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga
- Auxiliar administrativo – 02 vagas
- Auxiliar de cozinha – 01 vaga
- Auxiliar de escritório – 01 vaga
- Auxiliar de expedição – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 05 vagas
- Auxiliar de linha de produção – 12 vagas
- Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 03 vagas
- Auxiliar em saúde bucal – 01 vaga
- Auxiliar financeiro – 01 vaga
- Balconista – 01 vaga
- Balconista de açougue – 01 vaga
- Cobrador externo – 01 vaga
- Consultor de vendas – 07 vagas
- Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga
- Engenheiro civil – 01 vaga
- Fiscal de caixa – 01 vaga
- Gerente de produção – 01 vaga
- Gestor de manutenção – 01 vaga
- Manicure/Pedicure – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
- Motorista carreteiro – 01 vaga
- Motorista de automóveis – 01 vaga
- Pedreiro – 01 vaga
- Preparador físico – 01 vaga
- Salgadeiro – 01 vaga
- Sommelier de vinho – 01 vaga
- Técnico de produção – 01 vaga
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
- Vendedor de consórcio – 01 vaga
- Vendedor interno – 01 vaga
- Vendedor porta a porta – 01 vaga
Total de vagas: 377
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de limpeza – 01 vaga
Total de vagas PCD: 02
Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral para obter mais informações sobre os requisitos das vagas, documentação necessária e encaminhamento para os processos seletivos.
Total geral de oportunidades disponíveis: 379 vagas.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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