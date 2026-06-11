SINE/IDT Sobral divulga vagas de emprego

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral para obter informações sobre os requisitos das vagas, documentação necessária e encaminhamento para os processos seletivos.
Vagas disponíveis em Sobral
Açougueiro – 02 vagas
Agente de vendas de serviços – 01 vaga
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 06 vagas
Ajudante de cozinha – 02 vagas
Ajudante de obras – 01 vaga
Atendente de balcão de café – 01 vaga
Atendente de farmácia – balconista – 01 vaga
Atendente do setor de frios e laticínios – 01 vaga
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 01 vaga
Auxiliar administrativo – 01 vaga
Auxiliar de cozinha – 01 vaga
Auxiliar de expedição – 01 vaga
Auxiliar de limpeza – 02 vagas
Auxiliar de linha de produção – 12 vagas
Auxiliar de manutenção predial – 01 vaga
Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga
Auxiliar em saúde bucal – 01 vaga
Balconista de açougue – 01 vaga
Consultor de vendas – 08 vagas
Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
Cozinheiro geral – 02 vagas
Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 01 vaga
Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – 01 vaga
Engenheiro civil – 01 vaga
Estoquista – 01 vaga
Forneiro de padaria – 01 vaga
Gestor de manutenção – 01 vaga
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
Marceneiro – 01 vaga
Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 01 vaga
Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
Motorista carreteiro – 01 vaga
Motorista de automóveis – 01 vaga
Operador de caixa – 01 vaga
Pedreiro – 61 vagas
Salgadeiro – 01 vaga
Sommelier de vinho – 01 vaga
Técnico de produção – 01 vaga
Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
Vendedor de consórcio – 01 vaga
Vendedor interno – 01 vaga
Vendedor porta a porta – 02 vagas
Total de vagas em Sobral: 430
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
Auxiliar administrativo – 01 vaga
Auxiliar de limpeza – 01 vaga
Total: 02 vagas
Vagas em São Gonçalo do Amarante
Endereço: Av. Coronel Neco Martins, 236 – Centro
Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 01 vaga
Cozinheiro geral – 02 vagas
Operador de tratamento de esgoto – 01 vaga
Total: 04 vagas
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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