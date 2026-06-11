Polícia Civil deflagra operações contra facções criminosas no Ceará e outros quatro estados

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas desta quinta-feira (11), três operações simultâneas voltadas ao combate de integrantes de duas organizações criminosas com atuação no estado. Os alvos são membros das facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), investigados por participação em atividades ilícitas em diferentes regiões do Ceará.





As ofensivas ocorrem nos municípios de Juazeiro do Norte, Tauá e Quixeramobim, além de ações interestaduais realizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Até o momento, mais de 15 pessoas foram presas durante o cumprimento dos mandados judiciais.





Além das capturas, os policiais apreenderam armas de fogo, entorpecentes e veículos que, segundo as investigações, teriam ligação com as atividades dos grupos criminosos.





Na Região do Cariri, a operação é coordenada pela 2ª Seccional do Interior Sul, sediada em Juazeiro do Norte, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul), da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco Sul) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).





Cerca de 80 policiais civis participam das diligências, que se estendem pelos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Iguatu, Jucás e Fortaleza. As ações fazem parte de uma estratégia integrada da Polícia Civil para desarticular estruturas criminosas e enfraquecer a atuação das facções no Ceará.





A PCCE informou que as operações seguem em andamento e que novos resultados poderão ser divulgados ao longo do dia. Via portal CN7