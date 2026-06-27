Sobral encerra participação na PEC Brasil 2026 com destaque para geração de renda e valorização da produção local

A Prefeitura de Sobral encerra, neste sábado (27), sua participação na PEC Brasil 2026 com um balanço positivo da presença do município em um dos principais eventos voltados ao agronegócio, inovação e desenvolvimento rural do país. Durante os três dias de programação, Sobral apresentou o potencial da agricultura familiar, do artesanato e da produção local, fortalecendo a divulgação dos produtos do município e ampliando oportunidades de negócios para os expositores.

No estande de Sobral, a diversidade da produção local chamou a atenção dos visitantes. Durante os três dias de evento, foram comercializados produtos do artesanato e da agricultura familiar. Outro destaque foi a venda de queijos produzidos no município, com a comercialização de todo o estoque disponível, totalizando 42 quilos vendidos durante a feira.









A participação na PEC Brasil contribuiu diretamente para geração de renda dos artesãos e produtores locais. Toda a receita obtida com a comercialização dos produtos é destinada diretamente aos expositores, incentivando o empreendedorismo e a valorização do trabalho desenvolvido no município.



