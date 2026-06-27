Polícia Civil localiza cerca de 290 mil pés de maconha em Acopiara

A ação resultou na maior apreensão de plantação da droga já realizada pela Polícia Civil do Ceará nos últimos anos.

Uma ação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na localização e destruição, nessa quinta-feira (25), de uma extensa plantação de maconha no município de Acopiara, na Área Integrada de Segurança Pública 10 (AIS 10) da região Sul do Estado. A ofensiva foi coordenada pelo Departamento de Polícia Civil do Interior Sul (DPJI Sul), pela 4ª Seccional do Interior Sul (Iguatu) e pela Delegacia de Polícia Civil de Acopiara.





Durante as diligências, os policiais civis localizaram uma área de aproximadamente três hectares que estava sendo utilizada para o cultivo da droga. No local, foram encontrados cerca de 160 mil pés de maconha em fase de cultivo e outros 130 mil pés já colhidos, totalizando uma estimativa de 290 mil pés da droga. A apreensão representa a maior apreensão de plantação de maconha que foi localizada pela Polícia Civil do Ceará nos últimos anos, evidenciando a capacidade investigativa e operacional da instituição no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam no Estado.





A descoberta é resultado de um trabalho de inteligência e investigação desenvolvido pelas equipes da Polícia Civil, que atuam de forma permanente na identificação e desarticulação de estruturas criminosas responsáveis pela produção, distribuição e comercialização de entorpecentes. A ação também representa um duro golpe contra o tráfico de drogas na região, impedindo que uma grande quantidade de entorpecentes fosse inserida no mercado ilegal e reforçando o compromisso da PCCE com a repressão qualificada às organizações criminosas.





As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e capturar os responsáveis pela plantação ilícita. A PCCE ressalta que operações desta natureza integram as estratégias permanentes de combate ao tráfico de drogas, contribuindo para a redução da criminalidade e o fortalecimento da segurança pública no Ceará.









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