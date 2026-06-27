PF e Prefeitura de Sobral firmam parceria no combate ao crime organizado no município

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na última sexta-feira (19), um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado por tráfico de drogas. A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal de Sobral.
A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Sobral, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação ocorre em meio à parceria firmada entre o prefeito Oscar Rodrigues e a Polícia Federal para atuar no enfrentamento ao crime organizado no município. Via CN7
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