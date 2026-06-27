Trump ameaça tarifa de 100% contra país que taxar big techs

Medida será contra quem adotar imposto sobre serviços digitais de empresas americanas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (26) impor uma tarifa de 100% sobre produtos importados de países que adotarem impostos sobre serviços digitais prestados por empresas norte-americanas.





Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que governos europeus discutem a criação ou ampliação de tributos voltados a grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos e prometeu uma resposta comercial imediata.





“Diversos países europeus têm discutido a implementação iminente de um Imposto sobre Serviços Digitais para empresas americanas”, escreveu. “Que esta declaração sirva para deixar claro que qualquer país que impuser tal imposto será imediatamente penalizado com uma TARIFA de 100% sobre todos os bens enviados aos Estados Unidos da América.”





Segundo o presidente norte-americano, a medida prevaleceria sobre eventuais acordos comerciais firmados com Washington, “quer sejam implementados, assinados ou não”.





A França é um dos principais alvos da Casa Branca. Antes da cúpula do G7, Trump já havia ameaçado aplicar tarifas sobre vinhos franceses caso Paris mantivesse seu imposto digital.





O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que não pretende recuar. Desde 2019, a França cobra uma taxa de 3% sobre receitas de empresas com faturamento superior a 25 milhões de euros em território francês e 750 milhões de euros em todo o mundo.



