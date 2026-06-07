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domingo, 7 de junho de 2026

Wesley é cortado da Copa e Brasil convoca Éderson na lateral direita

domingo, junho 07, 2026  Nenhum comentário

Jogador da Roma se machucou no amistoso contra o Egito e será substituído pelo lateral do Atalanta.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou que o lateral-direito Wesley foi cortado da Copa do Mundo, neste domingo (7), por causa da lesão sofrida durante o amistoso de ontem, em que o Brasil venceu o Egito por 2 a 1. Por meio de nota, a CBF informou a convocação do jogador Éderson, do Atalanta, para assumir a vaga na lateral direita da Seleção Brasileira.

Wesley deixou a partida de ontem chorando, demonstrando dor na virilha, e foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

“A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial”, comunicou a CBF, ao informar que Éderson será integrado à delegação já nesta segunda-feira (8), nos Estados Unidos.


Cabeça erguida

Em suas redes sociais, o lateral maranhense Wesley destacou que “a queda faz parte do caminho” e destacou que levantar sempre foi sua maior força. Veja a mensagem completa do atleta cortado:

Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção.

Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência.

Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte.

Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pela torcida. Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história.

A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força.

(Diário do Poder)

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