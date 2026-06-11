Wesley Safadão é denunciado por propaganda eleitoral em show

Nesta terça-feira (9), o Ministério Público Eleitoral da Paraíba (MPE-PB) denunciou o cantor Wesley Safadão por uma suposta propaganda eleitoral antecipada. O artista teria dado declarações durante um show no Parque do Povo, no São João 2026 de Campina Grande (PB), na última sexta-feira (5).





O MPE apontou que Safadão teria feito o gesto de um “foguete” no palco. De acordo com a denúncia, o movimento faz referência ao senador Efraim Filho (União Brasil), pré-candidato ao Governo da Paraíba.





Ainda segundo o órgão, o artista teria dito “o foguete, está aqui o foguete”. Efraim Filho estava assistindo ao show, conforme aponta a representação do MPE.





A ação pede que seja aplicada uma multa de R$ 25 mil a Efraim Filho, Wesley Safadão e ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), por propaganda eleitoral antecipada. O MPE pede ainda a remoção imediata dos conteúdos publicados nas redes sociais e a aplicação das sanções contra o senador e o prefeito, considerando casos de conduta vedada a agente público. As informações são do G1.