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quarta-feira, 8 de julho de 2026

VÍDEO: caminhão pega fogo na Avenida Fernandes Távora; incêndio causa apenas danos materiais

quarta-feira, julho 08, 2026  Nenhum comentário

Na noite desta quarta-feira (8), um caminhão foi atingido por um incêndio na Avenida Fernandes Távora, nas proximidades da estação do VLT.

De acordo com as informações apuradas, as causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O incidente resultou apenas em danos materiais ao veículo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local para controlar as chamas e realizar os procedimentos de praxe, garantindo a segurança da área. Vídeo enviado por internauta.

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