F4cção expulsa famílias de comunidade em Fortaleza após disputa por território

Cerca de oito famílias foram expulsas de suas casas por criminosos na comunidade do Barreirão, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Segundo os moradores, eles receberam um ultimato com prazo de apenas 24 horas para deixar os imóveis após uma disputa por território entre grupos criminosos.





As mudanças foram realizadas sob escolta da Polícia Militar. Em clima de tensão, moradores retiraram móveis e pertences antes de abandonar as residências.





De acordo com os relatos dos moradores, a ordem para a expulsão ocorreu depois que a facção criminosa Comando Vermelho (CV), assumiu o controle da área, antes sob a influência da Massa Carcerária, e passou a determinar quem poderia permanecer na comunidade.





Um salve com ordens explícitas para a saída das famílias, tinha inclusive, os nomes de quem deveria deixar a comunidade.





A Polícia Militar reforçou o policiamento na região. O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os responsáveis pelas pelas expulsões.





Fonte: CN7