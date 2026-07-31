Força integrada prende três investigados e apreende cocaína em operações no interior do Ceará

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), em ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), cumpriu três mandados de prisão em operações realizadas nos municípios de Cruz e Capistrano, no interior do estado. As ações tiveram como alvo investigados por crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubo, além de resultarem na apreensão de entorpecentes e materiais utilizados no comércio ilegal de drogas.





Em Cruz, equipes do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) de Acaraú prenderam um homem e uma mulher apontados como integrantes de um grupo criminoso. A mulher era procurada por mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Já o homem tinha contra si um mandado de prisão preventiva por homicídio.





Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam aproximadamente 471 gramas de uma substância análoga à cocaína, três aparelhos celulares e três balanças de precisão. Todo o material, assim como os dois investigados, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Acaraú, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.





Em outra frente da operação, no município de Capistrano, policiais da 2ª Companhia do 29º Batalhão da PMCE cumpriram um mandado de prisão decorrente de regressão cautelar contra um homem condenado pelo crime de roubo. Após a captura, ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Baturité para os procedimentos legais.





A FICCO/CE é coordenada pela Polícia Federal e reúne forças estaduais e federais no enfrentamento às organizações criminosas. Essas operações integradas têm como objetivo localizar foragidos da Justiça, enfraquecer organizações criminosas e reduzir os índices de criminalidade no estado.





Via CN7