Padre morre após ser atropelado na BR-122, em Ibaretama

O padre Sebastião Firmiano da Silva Nascimento, de 53 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (23) após ser atropelado na BR-122, no município de Ibaretama, no Sertão Central do Ceará.





Segundo as primeiras informações, o sacerdote caminhava pelo acostamento da rodovia quando tentou atravessar a pista e foi atingido por uma caminhonete. Com o impacto da colisão, o veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira.





O padre foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Ibaretama, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista da caminhonete também ficou ferido, recebeu atendimento na mesma unidade de saúde e deverá ser transferido para um hospital de maior complexidade.





O veículo permaneceu no local até a realização da perícia. Equipes das forças de segurança e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender à ocorrência e iniciar as investigações sobre as circunstâncias do acidente.





Natural de Baturité, padre Sebastião Firmiano havia assumido há poucos meses a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Ibaretama. Ordenado sacerdote há 23 anos, era reconhecido pelo trabalho pastoral e pela dedicação à comunidade católica.





As causas do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.





Fonte: Cn7