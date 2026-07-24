SINE/IDT divulga vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

O SINE/IDT está com 122 vagas de emprego disponíveis, sendo 86 para ampla concorrência e 36 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

📋 Vagas para ampla concorrência (86)

Abastecedor de caldeira – 01

Agente de vendas de serviços – 01

Ajudante de açougueiro (comércio) – 01

Alinhador veicular – 01

Analista contábil – 01

Analista de laboratório químico – 01

Assistente administrativo – 02

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 02

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar de cozinha – 01

Auxiliar de limpeza – 04

Auxiliar de manutenção predial – 01

Auxiliar de marceneiro – 01

Auxiliar de mecânico de autos – 04

Bombeiro hidráulico – 01

Carpinteiro – 01

Carpinteiro (obras) – 02

Carregador (armazém) – 01

Churrasqueiro – 01

Confeiteiro – 02

Consultor de vendas – 05

Copeiro – 01

Cozinheiro geral – 02

Cuidador de idosos – 01

Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 02

Embalador, à mão – 01

Encarregado de crédito e cobrança – 01

Encarregado de manutenção – 01

Estoquista – 04

Faturista – 01

Ferreiro – 01

Ferreiro armador na construção civil – 01

Fiel de depósito – 01

Forneiro de padaria – 01

Garçom – 01

Gerente de farmácia – 01

Gerente de posto de venda – 01

Instrumentador cirúrgico – 01

Marceneiro – 01

Mecânico de manutenção de ônibus – 01

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01

Motorista de caminhão – 01

Motorista entregador – 03

Motorista operacional de guincho – 01

Operador de caixa – 04

Operador de empilhadeira – 01

Operador de manutenção eletromecânica – 01

Operador eletromecânico – 01

Pedreiro – 01

Promotor de vendas – 01

Repositor em supermercados – 01

Repositor de mercadorias – 01

Servente de obras – 01

Técnico de produção – 01

Vaqueiro – 02

Vendedor de comércio varejista – 01

Vendedor interno – 04

Vendedor porta a porta – 01

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 36

Alimentador de linha de produção – 30

Armador de estrutura de concreto – 01

Auxiliar de cozinha – 01

Auxiliar de limpeza – 01

Zelador – 03

📌 Total de vagas disponíveis: 122.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis