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sexta-feira, 24 de julho de 2026

SINE/IDT divulga vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

sexta-feira, julho 24, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT está com 122 vagas de emprego disponíveis, sendo 86 para ampla concorrência e 36 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

📋 Vagas para ampla concorrência (86)

  • Abastecedor de caldeira – 01
  • Agente de vendas de serviços – 01
  • Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
  • Alinhador veicular – 01
  • Analista contábil – 01
  • Analista de laboratório químico – 01
  • Assistente administrativo – 02
  • Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 02
  • Auxiliar administrativo – 01
  • Auxiliar de cozinha – 01
  • Auxiliar de limpeza – 04
  • Auxiliar de manutenção predial – 01
  • Auxiliar de marceneiro – 01
  • Auxiliar de mecânico de autos – 04
  • Bombeiro hidráulico – 01
  • Carpinteiro – 01
  • Carpinteiro (obras) – 02
  • Carregador (armazém) – 01
  • Churrasqueiro – 01
  • Confeiteiro – 02
  • Consultor de vendas – 05
  • Copeiro – 01
  • Cozinheiro geral – 02
  • Cuidador de idosos – 01
  • Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 02
  • Embalador, à mão – 01
  • Encarregado de crédito e cobrança – 01
  • Encarregado de manutenção – 01
  • Estoquista – 04
  • Faturista – 01
  • Ferreiro – 01
  • Ferreiro armador na construção civil – 01
  • Fiel de depósito – 01
  • Forneiro de padaria – 01
  • Garçom – 01
  • Gerente de farmácia – 01
  • Gerente de posto de venda – 01
  • Instrumentador cirúrgico – 01
  • Marceneiro – 01
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01
  • Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01
  • Motorista de caminhão – 01
  • Motorista entregador – 03
  • Motorista operacional de guincho – 01
  • Operador de caixa – 04
  • Operador de empilhadeira – 01
  • Operador de manutenção eletromecânica – 01
  • Operador eletromecânico – 01
  • Pedreiro – 01
  • Promotor de vendas – 01
  • Repositor em supermercados – 01
  • Repositor de mercadorias – 01
  • Servente de obras – 01
  • Técnico de produção – 01
  • Vaqueiro – 02
  • Vendedor de comércio varejista – 01
  • Vendedor interno – 04
  • Vendedor porta a porta – 01

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 36

  • Alimentador de linha de produção – 30
  • Armador de estrutura de concreto – 01
  • Auxiliar de cozinha – 01
  • Auxiliar de limpeza – 01
  • Zelador – 03

📌 Total de vagas disponíveis: 122.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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