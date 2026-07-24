SINE/IDT divulga vagas de emprego; confira as oportunidades disponíveis

O SINE/IDT está com 122 vagas de emprego disponíveis, sendo 86 para ampla concorrência e 36 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.
📋 Vagas para ampla concorrência (86)
- Abastecedor de caldeira – 01
- Agente de vendas de serviços – 01
- Ajudante de açougueiro (comércio) – 01
- Alinhador veicular – 01
- Analista contábil – 01
- Analista de laboratório químico – 01
- Assistente administrativo – 02
- Atendente do setor de hortifrutigranjeiros – 02
- Auxiliar administrativo – 01
- Auxiliar de cozinha – 01
- Auxiliar de limpeza – 04
- Auxiliar de manutenção predial – 01
- Auxiliar de marceneiro – 01
- Auxiliar de mecânico de autos – 04
- Bombeiro hidráulico – 01
- Carpinteiro – 01
- Carpinteiro (obras) – 02
- Carregador (armazém) – 01
- Churrasqueiro – 01
- Confeiteiro – 02
- Consultor de vendas – 05
- Copeiro – 01
- Cozinheiro geral – 02
- Cuidador de idosos – 01
- Desenhista industrial gráfico (Designer Gráfico) – 02
- Embalador, à mão – 01
- Encarregado de crédito e cobrança – 01
- Encarregado de manutenção – 01
- Estoquista – 04
- Faturista – 01
- Ferreiro – 01
- Ferreiro armador na construção civil – 01
- Fiel de depósito – 01
- Forneiro de padaria – 01
- Garçom – 01
- Gerente de farmácia – 01
- Gerente de posto de venda – 01
- Instrumentador cirúrgico – 01
- Marceneiro – 01
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 01
- Motorista de caminhão – 01
- Motorista entregador – 03
- Motorista operacional de guincho – 01
- Operador de caixa – 04
- Operador de empilhadeira – 01
- Operador de manutenção eletromecânica – 01
- Operador eletromecânico – 01
- Pedreiro – 01
- Promotor de vendas – 01
- Repositor em supermercados – 01
- Repositor de mercadorias – 01
- Servente de obras – 01
- Técnico de produção – 01
- Vaqueiro – 02
- Vendedor de comércio varejista – 01
- Vendedor interno – 04
- Vendedor porta a porta – 01
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 36
- Alimentador de linha de produção – 30
- Armador de estrutura de concreto – 01
- Auxiliar de cozinha – 01
- Auxiliar de limpeza – 01
- Zelador – 03
📌 Total de vagas disponíveis: 122.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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