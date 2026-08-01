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sábado, 1 de agosto de 2026

Elmano recebe Oscar Rodrigues e Moses Rodrigues e reforça parceria com Sobral

sábado, agosto 01, 2026  Nenhum comentário

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, recebeu neste sábado (1º), no Palácio da Abolição, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, o deputado federal Moses Rodrigues, além de secretários municipais e vereadores. O encontro reforçou a parceria entre o Governo do Estado e a administração municipal, com foco na ampliação de investimentos e ações para Sobral.

Durante a reunião, Elmano agradeceu o apoio político recebido e destacou a importância da união de esforços em benefício da população sobralense.

"Agradeço o apoio e a parceria. É assim, unindo esforços e trabalhando juntos, que seguimos levando mais investimentos, oportunidades e conquistas para o povo de Sobral", afirmou o governador.

O prefeito Oscar Rodrigues e o deputado Moses Rodrigues deverão apoiar a candidatura de Cid Gomes ao Senado nas eleições deste ano.

A reunião contou ainda com a presença de secretários municipais e vereadores, reforçando o diálogo institucional entre a Prefeitura de Sobral e o Governo do Estado.

Fonte: CN7

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