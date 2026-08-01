Elmano recebe Oscar Rodrigues e Moses Rodrigues e reforça parceria com Sobral

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, recebeu neste sábado (1º), no Palácio da Abolição, o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, o deputado federal Moses Rodrigues, além de secretários municipais e vereadores. O encontro reforçou a parceria entre o Governo do Estado e a administração municipal, com foco na ampliação de investimentos e ações para Sobral.





Durante a reunião, Elmano agradeceu o apoio político recebido e destacou a importância da união de esforços em benefício da população sobralense.





"Agradeço o apoio e a parceria. É assim, unindo esforços e trabalhando juntos, que seguimos levando mais investimentos, oportunidades e conquistas para o povo de Sobral", afirmou o governador.





O prefeito Oscar Rodrigues e o deputado Moses Rodrigues deverão apoiar a candidatura de Cid Gomes ao Senado nas eleições deste ano.





A reunião contou ainda com a presença de secretários municipais e vereadores, reforçando o diálogo institucional entre a Prefeitura de Sobral e o Governo do Estado.





Fonte: CN7