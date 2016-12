Cientistas ALERTAM: "Enorme cratera descoberta no fundo do mar poderá desencadear o apocalipse no mundo"

Os cientistas emitiram um aviso arrepiante sobre uma enorme cratera na crosta terrestre, localizada no Mar Banda, que eles acreditam que poderia desencadear uma onda de terremotos cataclísmicos e erupções vulcânicas através do infame Anel de Fogo do Pacífico.





A cratera é descrita medindo aproximadamente 60.000 quilômetros quadrados e é cerca de 7 quilômetros de profundidade, tornando-se em torno do mesmo tamanho da ilha australiana da Tanzânia. Os cientistas afirmam que a cratera foi causada por um processo chamado de subdução que envolve o movimento de uma placa tectônica sob a outra. Isso faz com que uma placa tectônica se mova para baixo e se torne submersa no magma embaixo da crosta terrestre. Este rasgo seria um motivo de preocupação em si, mas os cientistas estão particularmente preocupados porque o Mar de Banda encontra-se com o Anel de Fogo do Pacífico, a área sísmica mais ativa em todo o mundo. Os freqüentes terremotos que ocorrem na proximidade da cratera podem levar a tremores incrivelmente violentos que podem afetar toda a enorme região que se encontra na infame linha de falha. Nos últimos anos, esta região tem experimentado uma ascensão fenomenal na atividade sísmica. Mais de cem pessoas foram mortas e 84 mil pessoas ficaram desabrigadas após um terremoto de 6,5 na escala de Richter no oeste da Indonésia no início deste mês. Este evento catastrófico veio quente nos saltos de um terremoto poderoso na área propensa a desastres de Fukushima, em novembro e a Austrália recentemente experimentou o maior terremoto em décadas. Teme-se que os elementos relativos aos pólos magnéticos da Terra e do enorme rasgo no Mar de Banda só poderia intensificar a frequência de incidentes como estes. A probabilidade da intensidade de desastres naturais em uma área tão vasta do mundo já é profundamente preocupante, mas isso é apenas uma parte do problema. Outro grande motivo de preocupação é a presença de centrais nucleares ao longo de falhas. O tsunami que atingiu a usina de Fukushima-Daiichi pode muito bem dar aos cientistas, engenheiros e decisores políticos um exemplo do que poderia vir a acontecer se a região experimentasse terremotos mais freqüentes e sem precedentes. A usina em Fukushima não foi construída para resistir a um terremoto que medisse mais de 7,9 na escala de Richter e foi pavimentada pelo terremoto que atingiu a área que mediu 9,0. A usina ainda não foi devidamente reparada e os pesquisadores internacionais estão convencidos de que o equipamento danificado está contaminando resíduos radioativos no oceano Pacífico. Os californianos têm uma causa particular para se preocupar com eventualmente de desastres nucleares irreparáveis ​​causados ​​por desastres naturais. O estado tem dois reatores nucleares que estão na zona de perigo San Onofre e Diablo Canyon, ambos foram construídos para suportar terremotos muito mais fracos do que Fukushima.





Via Sempre Questione