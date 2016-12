TERROR EM SOBRAL: HOMEM DESFERE VÁRIAS FACADAS EM EX-COMPANHEIRA; VÍDEO

A vítima foi identificada por " Samara" , ele sofreu várias facadas do seu ex-companheiro.





A tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta quarta-feira (28), no conjunto residencial Caiçara. O bandido estava espancando a vítima com perfurações a faca, a mulher pulou do apartamento para não morreu.





A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa em estado de saúde grave.

O meliante fugiu tomando rumo ignorado.





Fonte: Sobral 24 horas

Vídeo: Robério Lima e Frank Oliveira