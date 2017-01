ATENÇÃO! Motoristas do Ceará podem pagar multas com 40% de desconto

O Sistema que possibilita o desconto foi criado para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O Departamento de Trânsito do Ceará (Detran/CE) aderiu, nesta terça-feira (3), ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). A ferramenta foi criada para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e tem como finalidade permitir que os motoristas paguem as suas respectivas multas com desconto de 40%. Vale lembrar que nessa primeira etapa, o abatimento só será possível para multas interestaduais cometidas fora do Estado.





De acordo com o uma nota publicada pelo Detran/CE o SNE permite uma comunicação mais eficiente e ágil entre motoristas e órgãos de trânsito e além disso, faz com que o tempo de envio das notificações diminua.





Para ter acesso ao desconto de 40%, o condutor do veículo precisa fazer o castrado pelo site do SNE e depois, deve reconhecer o cometimento da infração de trânsito. O sistema também já está disponível pelo aplicativo do SNE DENATRAN para smartphones e tablets nas lojas virtuais Google Play ou Apple Store. Até o momento, já foram realizados mais de 360 mil downloads do aplicativo.





Após o cadastro, o usuário vai receber todas as notificações de infrações através da internet, além de ter acesso aos detalhes de cada multa, podendo até reconhecer a infração, copiar o código de pagamento e, ainda, fazer download do formulário de indicação do condutor responsável pela infração.





Vale ressaltar que cerca de 15 mil multas interestaduais são emitidas todos os anos pelo Detran/CE. Com a adesão do novo sistema, será feita uma grande economia em gastos com papel, impressão e envio de notificações.