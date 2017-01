BRUTALIDADE: Marido mata mulher com marretadas e joga corpo em terreno baldio de Fortaleza

Acusado alegou que teria efetuado os golpes quando a companheira dormia. Uma briga entre o casal teria motivado o crime





Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado no Ceará. Nesta segunta-feira (23), um homem, identificado como José Wellington de Sousa Lima, de 32 anos de idade, foi preso por suspeita de ter matado a sua companheira, Margarida da Costa Matos, de 27 anos, a pauladas e marretadas no bairro Genibaú, na Grande Fortaleza.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime aconteceu na última sexta-feira (20). No entanto, a prisão do homicida ocorreu dias depois após investigações do policiais civis do 12º Distrito Policial.

Corpo da vítima foi jogado num terreno próximo a residência do casal (FOTO: Reprodução/Ilustração)

