OS 10 APARELHOS QUE MAIS ENERGIA GASTAM MESMO ESTANDO DESLIGADOS!

Você sabia que muitos eletrônicos, mesmo desligados, podem gastar energia se estiverem conectados à tomada?

Por isso, desconectar o aparelho da corrente elétrica ajuda a economizar dinheiro e proteger o meio ambiente.





Sabemos que o aquecimento global é um problema de grande escala e que deve ser combatido.





No entanto, uso de notebook, carregador de celular e de videogames ligados o dia inteiro na tomada é bastante comum em nossa sociedade, e isso contribui para aumentar o consumo de energia, além de contribuir para as mudanças climáticas do planeta..





Portanto, é um mau costume deixar os aparelhos conectados à tomada.





Sendo assim, a culpa não é apenas dos automóveis e grandes fábricas.





Sem saber, muitos de nós estão desperdiçando energia elétrica, pagando um alto preço por isso.





Saiba quais são os dez aparelhos que mais consomem energia quando estão "apagados", ou seja, desligados no botão liga/desliga, mas conectados à tomada:





1. Computador





Hoje muita gente prefere o nootebook, mas o computador de mesa ainda é muito usado em escritórios e em alguns casas.





Geralmente, ele fica ligado na tomada o tempo inteiro, durante meses, gastando energia e danificando o aparelho.





Mesmo em ropouso, pode consumir até 21W e, se estiver ligado, aumenta para 80W, o que equivale a quatro lâmpadas fluorescentes ligadas o dia todo.





Ou seja, desligue seu computador quando não estiver usando-o.





2. Videogames





Eles, em funcionamento, podem gastar 23W.





E desligados, porém conectados na tomada, consomem 1W.





Então procure desligar e também desconectar os cabos de eletricidade.





3. Aparelho de som





O aparelho de som consume cerca de 15 watts, mesmo desligado.





Ou seja, se ficar sempre na tomada, ele gastará 20% mais do que se ficasse ligado 1 hora por dia no volume baixo.





Por isso você deve desligá-lo por completo na tomada.





4. Notebook





Usamos no trabalho, em casa, no lazer e ele acaba ficando ligado por muitas horas.





Há quem apenas feche o aparelho, mas isso não resolve.





Um notebook pode consumir mais de 15W quando conectado à tomada, mesmo sem estar em operação.





5. Telefone sem fio





Hoje, com o celular, é cada vez menos usado.





No entanto, ele pode gastar cerca de 3W.





6. Micro-ondas





Este aparelho de cozinha gasta muita energia e, se ficar ligado na tomada, pode consumir mais de 3W.





7. Televisão





Apesar de dizerem que essas TVs mais modernas economizam energia, devemos considerar painéis de luz, sensores e outros recursos que fazem com que a televisão desligada possa consumir 3W.





8. Carregador de celular





Muita gente deixa o carregador do celular conectado na tomada por horas, até dias.





Não faça isso.





O consumo médio de um carregador é de 0,26 watt quando não está em uso e de 1 a 5 watts mesmo quando um aparelho com a energia totalmente carregada está ligado nele.





Agora imagine vários carregadores na sua casa ligados por horas na tomada sem aparelho ou com celular já carregado?





Isso pode representar até, acredite!, 10% ou mais na sua conta mensal!





9. Decodificador de TV a cabo





Há quem desligue a televisão, mas não o aparelho da TV a cabo.





Procure desconectar tudo antes de sair de casa ou de dormir.





10. Cafeteira





Mesmo com o botão liga/desliga estando desligado, ela pode consumir 1W se ficar com o cabo de energia conectado na tomada.





Evite o desperdício.





Lembrar-se desses pequenos detalhes podem fazer toda a diferença no seu orçamento e na saúde do planeta.





Fonte: curapelanatureza