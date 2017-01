CRUELDADE HUMANA: VAGABUNDO MATOU PROFESSORA PARA ROUBAR CARRO

Na noite desta sexta feira (06) policiais militares de grupos especializados da PM do Distrito Federal prenderam o vagabundo identificado como sendo Lenadro Pereira, 24 anos, conhecido como "canudo" (foto) que matou a professora de 41 anos com um tiro nas costas "de graça" após roubar seu carro na última quarta feira (04) na cidade satélite do Gama. O bandido depois queimou o veículo que foi encontrado na cidade de Novo Gama entorno de Brasília. O marginal estava escondido em uma chácara próximo a EMBRAPA entre as cidades satélites de Samambaia e Recanto das Emas. A desgraça do assassino ladrão estava com sua namorada que agora vai virar marmita de bandido e outro casal que estavam escondendo o lixo. A arma usada no crime também foi encontrada. Infelizmente o bandido foi pego vivo, poderia estar agora sambando no colo do cão, mas vai comer as nossas custas por um tempo. Parabéns aos policiais militares do Distrito Federal do GTOP e do 11º Batalhão que tirou esse cão das ruas. Mais que um bandido desse seria melhor morto isso não resta dúvidas! Fica aqui registrado nossos sentimentos aos familiares da professora Raquel Miranda morta por esse verme! A professora deixou marido, um filho de 17 anos e uma outra de idade não informada. Informações repassadas por grupos de policiais do DF.

Fonte: Alison Maia - Repórter Policial