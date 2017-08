CURRÍCULO DE MARYLANE LIRA MINGOTE

CURRICULUM VITAE

1 – DADOS PESSOAIS





Nome: Marylane Lira Mingote





Data de Nascimento: 18 / 06 / 1972 Estado Civil: Casada E-mail: maryliramingote@gmail.com





Endereço: Avenida da Ressurreição, nº 891 Bairro: Padre Ibiapina Fone: (88) 3611 6032 / (88) 99204 8545





Cidade: Sobral CEP: 62022 - 345 Estado: Ceará





Filiação: José Eduardo Mingote e Francisca das Chagas de Lira Mingote













2 – ESCOLARIDADE





1º Grau Completo: Escola de Ensino Fundamental e Médio Prof. Luís Felipe





2º Grau Completo: Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota





3º Grau Completo: Faculdade de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa e suas respectivas literaturas;





Pós – Graduação em Psicopedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA;





Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri - URCA.













3 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL





- Firma: Panificadora Ki-Pão





Cidade: Sobral Estado: Ceará





Cargo: Caixa Comercial





Período: Maio de 1991 a Novembro de 1998









- Firma: Colégio José Romão





Cidade: Sobral Estado: Ceará





Cargo: Professora do Fundamental do 1º ao 5º ano no período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2005 e no ano de 2006 a 2015 exercendo a função de Coordenadora Pedagógica do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental menor.





Período: Fevereiro de 1999 a Dezembro de 2015.









- Firma: Colégio Ethos





Cidade: Sobral Estado: Ceará





Cargo: Auxiliar de Coordenação do Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental menor.





Período: Abril de 2016 a Abril de 2017.













4 – CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA





Windows e Word básico.













5 – CAPACITAÇÃO





Seminário Fundamentos da Alfabetização – 20 horas / aula – 1990





Curso de Latim e Cultura da Linguagem – 30 horas / aula – 2001





Curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) SESC Sobral – 40 horas / aula – 2006





V Seminário de Educação do SESC Sobral: Histórias, Memórias e Identidade – 15 horas / aula - 2008