Guarda Municipal é assassinado a tiros dentro de escola

Na tarde desta última segunda-feira (09) um guarda-municipal de 22 anos foi morto a tiros dentro de uma escola localizada no Conjunto Catalina, no bairro Mangueirão em Belém. De acordo com a Polícia Militar, a vítima identificada como Welisson Carneiro Figueiredo estava na Escola Municipal Walter Leite Caminha trabalhando quando três homens chegaram no local em um carro e dois deles desceram e entraram na escola. Segundo informações, os criminosos já chegaram atirando contra o guarda municipal que foi atingido na região da cabeça, nas mãos e no peito e acabou morrendo no local. Os criminosos roubaram a arma da vítima e empreenderam fuga do local tomando rumo até então ignorado. Ainda segundo informações, havia outro guarda municipal trabalhando na escola no momento do crime. O corpo de Welisson foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Em nota a Prefeitura de Belém informou que já está dando total apoio para a família da vítima através do Núcleo Setorial de Saúde do Trabalhador (NSST) da Guarda Municipal de Belém e que irá acompanhar a investigação do caso ao lado da Polícia Civil.