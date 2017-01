INCRÍVEL! PRF flagra acidente fatal em que moto explode ao atingir carro

O sistema de vídeomonitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um carro na BR-277, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, no início da noite do último domingo (22).





O vídeo mostra o momento em que o motociclista, acompanhado de um outro homem na garupa, avança pela alça de acesso ao retorno, no km 724, às 19h34, e atinge o outro veículo na lateral. Com a força da batida, a moto fica em chamas e ambos são lançados para cima.





No momento do acidente, o capacete do piloto se solta e ele cai ao chão sem qualquer proteção. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. O outro homem foi encaminhado para o Hospital Municipal e está internado em estado estável.





A PRF deve encaminhar as imagens à Polícia Civil, para que o caso seja investigado. O motorista do carro, que só conseguiu parar metros depois, não sofreu ferimentos e se recusou a fazer o teste do bafómetro.

Fonte: Paraná Portal Uol