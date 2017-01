Polícia investiga morte de primeira-dama de Barreiras do Piauí

A primeira-dama do município de Barreiras do Piauí, Crisleyde Sousa foi encontrada morta na noite de sexta-feira(13).





Na noite da última sexta-feira, dia 13, a primeira-dama do município de Barreiras do Piauí, Crisleyde Sousa foi encontrada morta dentro de sua residência onde morava com o prefeito Mauricin, do PSB, Parentes confirmaram no Facebook que a primeira-dama se suicidou. A Polícia Civil está investigando o crime e não descarta a possibilidade de homicídio.





De acordo com Riedel Batista, delegado Geral de Polícia Civil do Piauí, a polícia fez os procedimentos necessários e aguarda o resultado do Laudo Pericial. “Nós estamos no início da investigação, realizados todos os primeiros levantamentos, seja da pericia ou os exames que foram feitos no Instituto Médico Legal de Teresina(IML), para testar todas as possibilidades. Nós agora estamos aguardando o resultado do laudo pericial que vai ser muito importante para nortear toda essa investigação”, afirmou.





De acordo com informações da Polícia Civil, entre vizinhos e parentes cinco pessoas já foram ouvidas. O esposo, prefeito Maurício, ainda não prestou depoimento. Segundo o delegado, o depoimento poderá ocorrer amanhã.





“O depoimento do prefeito Mauricin salve engano será hoje ou amanhã. O depoimento deve ocorrer em Corrente, por conta da estrutura, e será feito para o delegado Danilo Barroso, responsável por aquela região", explicou o delegado.

Hassan Fares, irmão de Crisleyde, mora em Curitiba e disse ao meionorte.com que ela não sofria de depressão.





''Ela não estava passando por nenhum problema, estava tudo aparentemente normal. Minha mãe estã em estado de choque'', afirmou.





Segundo informações, amigas de Crisleyde Sousa a deixaram na casa e minutos depois os vizinhos escutaram um disparo.





Ela morreu com um tiro na cabeça e o corpo foi encontrado, com a arma ao lado, pelas amigas que foram comunicadas por populares.





A polícia foi acionada e esteve no local para fazer averiguações. No momento do ocorrido, Crisleyde estava sozinha em casa. O prefeito Mauricin estava dando expediente na Prefeitura.





