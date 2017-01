VÍDEO: BANDIDO INVADE IGREJA DURANTE CASAMENTO, EFETUA VÁRIOS DISPAROS E DEIXA 2 FERIDOS

Duas pessoas são baleadas durante cerimônia de casamento em Alagoas. Ocorrência foi registrada em Limoeiro de Anadia, no Agreste do estado. Homem invadiu a festa e começou a atirar; ele conseguiu fugir.





Dois homens foram baleados dentro de uma cerimônia de casamento no município de Limoeiro de Anadia, região Agreste de Alagoas, neste sábado (28). O suspeito de atirar conseguiu fugir. As vítimas seriam testemunhas dos noivos.





De acordo com o 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi registrado por volta das 18h. Um homem, cuja identidade não foi confirmada, entrou na igreja e começou a atirar, provocando pânico entre os convidados. Não se sabe o que teria motivado o atentado.





As vítimas, que também não tiveram as identidades confirmadas pela polícia, foram socorridas por outros convidados da festa, e levados para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca. O estado de saúde deles não foi informado. Não há informação de outros feridos.



