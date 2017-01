VÍDEO: INCRÍVEL! Cearense tem três esposas e mais de 50 filhos

Seu Franciné e as três esposas, que são irmãs, vivem em Pacajus.

Conhecido como "Sultão do Nordeste", Seu Franciné, de 82 anos, surpreende pela sua história. O homem tem três esposas e mais de 50 filhos!





Ele mora com as esposas em três casas vizinhas no município de Pacajus, a 50 km de Fortaleza, e um fator deixa a história ainda mais interessante: as mulheres são irmãs!





Segundo a primeira esposa, eles se conheceram na estrada e foi 'amor à primeira vista'. Depois que se juntaram, Franciné conheceu e conquistou as outras duas irmãs, que moravam na mesma casa.





Perguntado sobre ciúmes, o 'Sultão' diz que nunca aconteceu nenhum caso de desavença. "Nunca brigaram e nunca vieram com conversa desagradável comigo", conta.





Seu Franciné diz, ainda, que faz o que bem entender da vida e não dá satisfação às esposas. "De manhã eu só pergunto se tem o tempero do feijão. Se não tiver, eu vou comprar e vou pra onde eu quiser, não digo nem quando eu chego".





E apesar da idade avançada, ele garante que ainda 'dá conta do recado' com as esposas. "Todo dia eu dou uma 'lapingochada' bem dada, se não perde o costume aí 'lascou' o véi", diz, com humor.





E quanto ao 'rodízio' com as mulheres, ele diz que apenas escolhe com quem quer dormir. "É na hora que eu quiser com qualquer uma. Não é a cabeça delas, é a minha", comenta.





Tem gente que ainda duvida do homem. Seu Raimundo, um amigo, diz que acha que isso é "tudo história" de Franciné. "Ele dissipa aí que ainda dá no coro, que ainda faz com as três, mas eu acho que é só fabulação, que ele não faz mais essas coisas não", duvida.





Mas o 'Sultão' garante: quem duvidar pode conferir. "Quem pensar que eu num dou no couro é só vir aqui. Duas vezes na noite ainda", se gaba.





Para terminar, ele ainda dá uma dica para quem quiser seguir seus passos. Segundo Franciné, a rapadura é uma grande aliada na hora de botar o negócio para funcionar. "Rapadura quanto mais preta, melhor. É o viagra do sertão", diz.





Fonte: TV Diário