Homem é diagnosticado com câncer nos olhos por algo simples que todos fazemos a noite

Um homem de 40 anos de idade, foi diagnosticado com câncer de olho e a causa é uma alerta para todos nós.

Há muitos estudos científicos que indicam que a luz verde da tela do celular afeta nossa visão e que acaba por resultar na morte das células da retina do ser humano. Quando usamos o telefone móvel em condições de luz fraca durante ou por um longo tempo, os feixes de elétrons brilham diretamente em nossos olhos, fazendo com que os olhos fiquem secos e se a exposição for prolongada, poderá causar cegueira temporária e câncer no olho.





Um homem de 40 anos de idade, foi ao médico quando ele não podia enxergar claramente, albumina ficou vermelha por causa de lesões graves. Segundo os médicos, ele sempre usava o telefone móvel por 30 minutos no escuro antes de ir dormir. A exposição prolongada, fez com que o olho fosse degradado.

O caso foi registrado, em Hong Kong, China, onde os há muitos casos de pacientes jovens com degeneração macular. A principal causa são os smartphones. Os especialistas recomendam que as pessoas minimizem o uso de laptop, tablet e celular durante a noite quando desligar a luz, eles ainda alertaram que devemos usá-los na condição de luz adequada.





Os médicos não conseguiram fazer nada neste caso, porque a substituição retina é uma tarefa extremamente difícil para nossa medicina atual.

Via: http://www.allabouthealthyfood.com/



Essa reportagem sem dúvida é uma alerta para nossos filhos e filhas que ficam até altas horas da madrugada nos seus smartphones. Compartilhe com seus familiares e ajude a espalhar essa informação importante.