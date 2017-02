JOVEM FOI EXECUTADA A BALA EM TABULEIRO DO NORTE/CE!

Na data de ontem (24), por volta das 19h, foi vítima de homicídio a bala a jovem JURILENY DE SOUSA SILVA, nascida aos 20/09/1996, natural de Tabuleiro do Norte/CE, residente no Sítio Vázea Grande, zona rural de Tabuleiro do Norte-CE. Segundo o seu companheiro, os dois trafegavam no sentido Centro da cidade para abastecer a moto (uma Honda/pop sem placa, de cor preta ano 2016), e na volta para casa, quando iam chegando na entrada da Vázea Grande, zona rural da cidade, dois homens de capacete em uma moto de características não anotadas, encostaram e efetuaram 3 (três) disparos contra os mesmos, vindo a atingir a garupeira na cabeça com um disparo. A jovem ainda foi socorrida para o hospital de Tabuleiro do Norte, mas não resistiu e veio à óbito.





Uma composição da Polícia Miliar (RP 6138), compareceu no local da ocorrência, realizou diligências, mas os indivíduos não foram localizados.