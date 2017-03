BOMBA! Fantástico denuncia calote de R$ 41 milhões envolvendo prefeito de Morada Nova

José Wanderley Nogueira é acusado de não pagar dívida milionária com o Banco do Nordeste do Brasil. e foi alvo de operação da Polícia Federal em 2016.

O programa Fantástico da Rede Globo vai denunciar no próximo domingo (26) o calote milionário envolvendo o prefeito do município de Morada Nova, José Wanderley Nogueira (PT).





Através do quadro Repórter Secreto, o país vai conhecer a história do empresário que conseguiu virar prefeito e ainda se envolver na Lava Jato.





De acordo com o processo que tramita no Fórum de Limoeiro do Norte, o empresário e atual prefeito realizou sete créditos milionários não pagos em nome de três empresas – todas de sua propriedade.





Operação da Polícia Federal





Em dezembro de 2016 a Polícia Federal realizou operação contra esquema criminoso instalado nas estrutura do Banco do Nordeste, que se beneficiava de financiamentos irregulares para a compra de maquinários pesados, tendo como principal alvo Wanderley Nogueira.





A ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, cinco de sequestro de bens e dez de intimação. A ordem judicial partiu da 15ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Limoeiro do Norte.

Fonte: Cearanews7