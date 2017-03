Caminhoneiro reage a assalto, atropela e mata quatro pessoas

Uma tentativa de assalto terminou com a morte de quatro pessoas.

Uma tentativa de assalto na rodovia BR-316, entre Lagoinha do Piauí e Monsenhor Gil (86 km de Teresina) terminou com a morte de quatro pessoas.





Para evitar o assalto, o caminhoneiro matou dois assaltantes armados e encapuzados ao atropelar a motocicleta em que estavam e terminou entrando na pista na contramão atropelando e matando uma mãe e seu filho, que iam trafegando na rodovia federal, informou o comandante do Polícia Militar de Monsenhor Gil, major Lacerda.





Segundo ele, o caminhoneiro ia no sentido Teresina a Monsenhor Gil com uma quantia para comprar caprinos, e os dois assaltantes queriam roubar seu dinheiro ou o caminhão, de placa GRE-3108, de Demerval Lobão.





O major Lacerda afirmou ainda que quando o caminhoneiro percebeu que era um assalto ele jogou o caminhão sobre a motocicleta quando estava no quilômetro 53 da rodovia BR-316.





“Os dois assaltantes morreram encapuzados e no local do acidente foi encontrado um revólver calibre 38. O motorista evadiu-se do local”, declarou o major Lacerda.





Ao arrastar os assaltantes, o caminhão invadiu a contramão, atropelando uma mãe e seu filho. As duas vítimas iam no sentido Monsenhor Gil para Teresina. A mulher ainda foi levada ao Hospital de Monsenhor Gil, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





O acidente com as quatro mortes ocorreu às 13h30 de domingo (12), no povoado na comunidade Boa Esperança, na zona rural de Monsenhor Gil.





A motocicleta em que estavam mãe e filho é uma Honda 150 Bros, vermelha, de Caxias (MA). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os assaltantes teriam tomado a frente do caminhão durante a abordagem.





A suspeita inicial é de os criminosos sejam da cidade de Lagoa do Piauí.





Fonte: Efrém Ribeiro