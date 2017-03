Goleiro Bruno acerta com o Boa Esporte por dois anos

Jogador será apresentado oficialmente na próxima segunda.

Após ser solto, o goleiro Bruno acertou com o Boa Esporte. Nesta sexta-feira (10), ele já apareceu vestindo a camisa do clube de Minas Gerais. O contrato é de dois anos. O jogador será apresentado oficialmente na segunda-feira (12).





Ex-goleiro de Atlético-MG, Corinthians e Flamengo, Bruno estava preso desde 2010, acusado de envolvimento no assassinato de Eliza Samudio. Ele foi condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver contra a ex-amante, além de sequestro e cárcere privado do filho que ele teve com Eliza.





No mês passado, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão assinada pelo ministro Marco Aurélio Mello, concedeu habeas corpus a Bruno para que ele responda o seu processo em liberdade. Ele estava em prisão preventiva desde 2010 e a continuação da prisão cautelar foi considerada "injustificável" pelo juiz.