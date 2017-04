Diarreia aguda atinge mais de 119 mil no Ceará

Em Fortaleza, mais de oito mil pacientes foram diagnosticados.

O boletim da Secretaria de Saúde do Ceará (?Sesa) aponta que 119.565 pessoas em todo o Estado tiveram diarreia aguda. Somente em Fortaleza, foram 8.465 pessoas. Ao todo, o surto, que atinge na maioria dos casos, crianças e idosos, foi encontrado em pacientes de 17 cidades.





A doença é bacteriana, mas também pode ser adquirida por meio de vírus. Sua transmissão acontece por meio do contato com pessoas infectadas ou animais. Além disto, objetos e alimentos contaminados também apresentam riscos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará, as intensas chuvas podem favorecer a transmissão.





De acordo com a Secretaria de Saúde, a principal orientação é cuidado com a higiene e a manipulação de alimentos. A limpeza de ambientes também deve ser prioridade.