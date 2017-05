Criança de 9 anos morre afogada na zona rural de Massapê

Na tarde desta terça-feira (09/05), por volta das 16h30min, foi registrado o afogamento de uma criança de 9 anos. O fato aconteceu na localidade de Arraial, zona rural da cidade de Massapê.





Segundo o pai da criança, Sr. Vidal Farias, o menino era especial e costumava brincar todas as tardes em uma pracinha da localidade. O fato aconteceu quando o pai da vítima foi “tomar” seu café da tarde, foi neste momento que a criança saiu de dentro de sua casa e caiu no açude, ela não conseguiu retorna a margem e morreu afogada. A população aflita ao saber do fato, tentou ajudar a socorrer a criança, mais infelizmente o garoto de 9 anos já estava sem vida.