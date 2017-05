Em enquete, Bolsonaro é o nome mais citado para substituir Temer na presidência

Um segundo presidente da República pode cair em somente um ano. Envolvido em suspeita de corrupção, Michel Temer (PMDB) pode seguir o mesmo caminho de Dilma Rousseff (PT), que sofreu Impeachment em 2016. Diante da possibilidade que um novo presidente assuma o cargo como consequência da Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, o Tribuna do Ceará fez uma enquete na fanpage do portal para saber dos leitores quem seria o melhor nome.





As opiniões foram diversas, mas o nome mais citado foi do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC), com 92 menções. “Bolsonaro 2018. Esse é meu voto, então não comente se não é o seu, porque estamos em um país que se diz democrático, então fica com suas opiniões e ladrões para lá”, afirma um dos internautas. “Mito 2018! A cura contra a corrupção e o crime”, afirma outro.





O ex-presidente Lula também foi outro político bastante citado nas postagens, com 26 comentários. Além dele, o deputado federal Tiririca (PR), Ciro Gomes, Marina Silva, o atual prefeito de São Paulo João Dória, o senador Tasso Jereissati (PSDB) e até a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmém Lúcia foram outros nomes lembrados pelos leitores.





Os mais citados:





Jair Bolsonaro: 92

Lula: 26 votos

Tiririca: 19 votos