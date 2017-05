VÍDEO: FLASHES DO CONCURSO DE "GENTE FEIA" EM SOBRAL

Confira os flashes do início do primeiro concurso de "Gente Feia" de Sobral. O evento está previsto para começar às 15h. O concurso será realizado no Bar do Lulu, nas proximidades do Teatro São João, Centro de Sobral.



A disputa pelo primeiro lugar será acirrada. O nível dos candidatos é alto.





Premiação: 1o. lugar R$ 1.000,00 - 2o. lugar R$ 500,00 e 3o. lugar R$ 300.





Em breve traremos mais flashes.