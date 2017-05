ÚLTIMA HORA: OAB pedirá impeachment de Michel Temer

Pedido será protocolado nos próximos dias na Câmara dos Deputados.

Em reunião realizada na noite deste sábado, 20, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), decidiu que irá recomendar a câmara dos deputados o impeachment do presidente Michel Temer.





A reunião durou cerca de sete horas e no total de 27 votos (representando os estados brasileiros e o Distrito Federal), 25 foram a favor do impeachment e apenas um voto foi contra a decisão (OAB do Amapá). O OAB que representa o estado do Acre esteve ausente e não votou.





O relatório concluiu que “as condutas do presidente da República, constantes de inquérito do STF, atentam contra o artigo 85 da Constituição e podem dar ensejo para pedido de abertura de processo de impeachment”.





O pedido será protocolado nos próximos dias na Câmara dos Deputados.