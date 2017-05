Padrasto mata enteado de 09 anos a pedido da mãe da criança e deixa corpo da vítima dentro de caixa de papelão

Neste último domingo (21) a mãe e o padrasto do menino de 09 anos foram presos acusados de enforcar a criança até a morte dentro de casa no setor Nunes de Morais em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o padrasto identificado como Renato Carvalho Lima de 20 anos confessou que matou a vítima enforcada com um lençol a pedido da mãe da criança Jeannie da Silva Oliveira de 27 anos. O crime aconteceu na última sexta-feira (19) e após o homicídio o padrasto colocou o corpo em uma caixa de papelão e deixou em um matagal próximo a uma residência. Já no domingo o casal procurou o Grupo Antissequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) na Cidade Jardim para registrar o desaparecimento da criança. A mãe do menino teria relatado que seu filho havia sido sequestrado por quatro homens quando ele estava com o padrasto e que os supostos sequestradores estavam pedindo dinheiro por causa de uma dívida de R$ 1,6 mil de seu companheiro. Ela disse ainda que teria juntado metade do valor e como os bandidos não entraram em contato, ela foi até a polícia. Ainda segundo a Polícia Civil, o casal entrou em contradição e o jovem acabou confessando que cometeu o crime a pedido da companheira. “Ela queria que eu desse um jeito, porque estava cansada dele”, relata o acusado durante depoimento. Ambos foram presos e permanecem à disposição da justiça.

Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita